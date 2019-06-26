Devlet Bahçeli: İstanbul ‘ehline’ emanet edilmedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, İBB Başkanlığı seçim sonucuna saygı gösterdiklerini ancak İstanbul’un ‘ehline’ emanet edilmediğini söyledi.

Bahçeli, ABD’nin Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi, “ABD ister beğensin ister beğenmesin S-400’lerin alınması varoluş meselesine dönüşmüştür” dedi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın seçimden iki gün önce medyaya servis edilen mektubuyla ilgili, “Terörist başının mektubundan siyasi fayda uman namerttir” ifadesini kullandı. HDP’nin Kandil’in siyasi aracısı olduğunu ileri süren Bahçeli, “Öcalan canisi HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapıyorsa bunu görmezden gelemezdik” diye konuştu.

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