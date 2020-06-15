Devlet oyun kurmaz, hukuku korur

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı son günlerde TV’lerde gündemin sadece HDP olduğuna dikkati çekerek “iktidarın HDP’yi şeytanlaştırarak İyi Partinin milliyetçi ve CHP’nin ulusalcı refleksini kışkırtmak” istediğini söyledi.

HDP’nin TBMM grubu bulunan legal bir parti olduğuna dikkat çeken Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “6 milyonu geçen oy oranıyla ve devletin onayıyla, legal bir parti olarak TBMM çatısı altında gurubu olan bir partidir. Demokrasi anlayışımıza göre; İçinde suçlu varsa yine devlet tarafından suçlular tecrit edilir ve parti yoluna devam eder ve özgürce dilediği adaylara oyunu verir. Devletin görevi bu konuda oyunlar hazırlamak değil oyların özgürce verilmesini ve hukukunu korumaktır. Eğer HDP’nin terörle iltisakı ortaya çıkarsa, parti kapatılabilir, ama iktidar bunları yapmıyor ve seçim kazanmaya dönük kurgular peşinde koşuyorsa, devlete de millete de yazık ediyor demektir... Zaten oldu olanlar bu sistem, artık daha fazla zarar vermeden sona erdirilmelidir” dedi.