DP, demokrasi, hukuk ve adalet diye kuruldu

DP Lideri Uysal, “Kuruluşunun 77’nci yıl dönümünü kutladığımız Demokrat Parti 77 yıl önce kurulurken, Demokrasi, Hak, Hukuk Adalet diye kurulmuştu” dedi.

Abdulbasir Şeker - İZMİR

Kuruluşunun 77. yılında İzmir’de Demokrat Parti coşkusu yaşandı. Programa Gültekin Uysal’ın yanı sıra DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, DP İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı ve 1994 yılında İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı yapmış Burhan Özfatura ve bir çok partili katıldı. İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait eski Havagazı Fabrikası salonunda Demokrasinin beşiği İzmir’de Demokrat Parti’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünü kutladı. Gültekin Uysal gençlerle gerçekleştireceği toplantıdan önce basın açıklamasında bulundu.

Aynı şeyleri aramak üzüyor

Gençlerle birlikte birçok konunun konuşulduğu ve gençlerin sorularını cevaplayan Gültekin Uysal “Kuruluşunun 77’nci yıl dönümünü kutladığımız Demokrat Parti 77 yıl önce kurulurken, Demokrasi, Hak, Hukuk Adalet diye kurulmuştu. Maalesef benim ülkemde bugünde aynı şeyleri arıyor olmak beni fevkalade üzüyor. Bizler 1946’daki ruh ve heyecanla bir aradayız. Bütün zulümlere, idamlara rağmen doğruluğu ispat edilmiş çizgilerin mensubu olarak emaneti namusumuz olarak bildik. Bugün de aynı inanç ve kararlıkla hep beraber taşıyoruz. Bir büyük gururla 77’nci yılı kutladığımızı ifade etmeliyiz. Alnımız ak, başımız dik” dedi.

Derin bir buhran içindeyiz

Uysal sözlerine şöyle devam etti: “Ama bilesiniz ki yarınlar da iktidarda olanlar İzmir’in kaldırımlarında, Türkiye’nin bir dört yanında alnı ak bir şekilde, başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. Bugün de derin bir buhran içindeyiz. Mesuliyetimiz büyüktür. İşte bu mesuliyeti yerine getirmek adına, sadece ve sadece milletin vicdanı hizasında durarak ve sadece ve sadece milletten medet bekleyerek, sadece ve sadece milletten güç talep ederek bu mücadelemizi vereceğiz. Aynı kararlılığa sahibiz. Aynı gayret, aynı gaye, aynı doğru yol üzerindeyiz! 77. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun. Adnan Menderes ve arkadaşlarını Rahmet ve minnetle anıyoruz.”

DP iktidarında hak ve hürriyetler genişledi

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 de yapılan seçimde %53,3 oy alarak 408 Millet Vekili ile birinci parti oldu. Demokrat Parti din ve vicdan özgürlüğü, özellikle hak ve hürriyetler noktasında çok gelişmelere imza attı. Türkçe olarak okunan ezan ve kamet Ramazan ayının arifesine rastlayan 16 Haziran 1950 Cuma günü tekrar ibadet dili ile okunmaya başladı. 8 Temmuz 1950 tarihinde ilk olarak Türkiye radyolarından ilk kez Kur’an-ı Kerim okunmaya başlandı. Hatta %3’lerde olan kalkınmayı %12’lere kadar yükselterek, 1954 seçimlerinde oyunu %3.3 artırarak %56.6’ya çıkarmıştır.