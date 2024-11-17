Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi, dün Ankara'da Türkiye'nin her ilinden gelen delegelerin katılmasıyla yapıldı. DP kongresinde "Yeniden söz milletin" denildi.

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Büyük Kongresi, dün (17 Kasım 2024 Pazar) Ankara'da Meyra Palace Hotel - Ankara Kongre Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Türkiye’nin dört bir yanından Demokrat Parti delegeleri ve partililer katıldı. Genel Başkan Gültekin Uysal kongrede bir konuşma yaptı ve DP'nin Türkiye siyasetine kattığı değere dikkat çekti.

Uysal yeniden Genel Başkan

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kongreler insanlarımızın, söyleyecek sözü olanların, siyasi partilerin kendi müzakere zeminleridir. Hem fikirlerini berraklaştıracaklar hem dönemle ilgili Türkiye’nin can alıcı can yakıcı meselelerini milletimizin iradesi temsilcilerimizin delegelerimizin iradesiyle beraber kararlılığımız ortaya koyacak bir siyaset ete kemiğe büründürmektir. DP, Türk siyasetinin sağduyu adresidir. Yeniden söz milletindir diyerek yolulumuza devam ediyoruz" dedi.

FAALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

DP Kongresinde daha sonra Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu, Faaliyet Raporları ve Gelir Gider Hesap Raporu Komisyonu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile devam edildi.

Kongrede Genel İdare Kurulu 50 Asil 25 Yedek Üyeleri, Merkez Karar Kurulu 70 Asil ve 20 Yedek Üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı 21 Asil ve 5 Yedek üyelerine ait Blok Listelerin Divan Başkanlığına Teslimi İle Seçimlerin Yapılması tamamlandı. Kongre sonucun açıklanması sona erdi.

MEHMET KARA - SEDAT SERDAR - ANKARA

FOTOĞRAFLAR: SEYHAN ŞENTÜRK - YENİ ASYA