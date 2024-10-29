CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, “KÜRT SORUNU NİYE VAR, NEDEN TERÖR DOĞDU VE NİYE ÇÖZÜLEMİYOR MESELESİNE BENİM ÖNERİM DÜNYA STANDARTLARINDA DEMOKRASİ VE HAK İHLÂLLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI, İNSAN HAKLARININ TAM OLARAK TANINMASI” DEDİ. ÖZEL, YENİ BİR ANAYASA YAPILMASINA YÜREKTEN İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bölücü terör örgütü PKK'nın kurucusu terörist Abdullah Öcalan çağrısına ilişkin “Devlet Bey’in, anlaşılmış bir projeye sözcülük yaptığı belli. Ancak artık sözcünün susup meselenin esas sahibinin konuşması lazım.” dedi.

Özel, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu. Özel, geçen hafta grup toplantısında söylediği “el yükseltme” sözlerini şöyle açıkladı: “Bana diyorlar ki ‘Konuşmanda ironi yapma, böyle cümleler kurma. Kesilmeye müsait.’ Ben bu vasatlığa teslim olmayı reddediyorum. ‘El yükseltme’ diyorum, dikkatleri üzerime çekmek için. ‘Kürtlere devlet teklif ediyorum’ diyorum. Cümlede noktayı bırakın, virgül yok. Diyorum ki ‘Kendini Türkiye’ye tam ait hissetmeyen bütün Kürtlere demokrasi vadediyorum. Onlar bu devletin sahibi olsunlar. Onlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni vadediyorum.’ Ben, ‘Kürtlere toprak vadediyorum’ diyor muyum? Kürt sorunu niye var, neden terör doğdu ve niye çözülemiyor meselesine benim önerim sosyal demokrat bir partinin genelbaşkanı olarak dünya standartlarında demokrasi ve hak ihlallerinin ortadan kaldırılması, insan haklarının tam olarak tanınması.”

“Meclis tahakküm altında”

Özel, “Türkiye’de bir anayasa değişikliğinin gerekliliğine inanıyor musunuz” sorusunu şöyle yanıtladı: “Ben, Türkiye’nin bir anayasa yapması gerektiğine yürekten inanıyorum ama bu şartlarda bir anayasa değişikliği yapılamaz. Bugünkü şartlarda, partilerde liderlerin katı grup disiplinleri varken bu iş biraz zor. Bunu bahane edecek değiliz ama bu Meclis şu anda tartışmalı bir anayasa değişikliğiyle tahakküm altında bir Meclis. Ve bu Meclis’in şu anda anayasa yapması için temel tetikleyici toplumsal taleptir. Toplumsal talep yok. Kendisine de söyledim, net: Anayasa’ya uymayan biriyle anayasa konuşamayız. Görüşmelerimizin ikisinde de söyledim, dedim ki ‘Ben Türkiye’nin bir anayasa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama bunun şartlarının olmadığını düşünüyorum. Açıkçası da bunun önündeki en büyük engelin sizin ve ortağınızın mevcut Anayasa’ya uymamanız.’ Bu konuda şey demişti: ‘Bizim arkadaşların da Gezi Davası ile ilgili bir çalışması oluyor.’ Tuğrul Türkeş’in çabalarını kastediyor.”

Ankara - anka