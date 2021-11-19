“Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık” sözlerini hatırlatarak, “Bu hal devam ederse sayın Erdoğan, ‘Bir ekonomi nasıl çökertilir’, onun kitabını yazmaya başladı zaten. Kitap yakında çıkacak, kaçırmayın. Vatandaş diyor ki şimdi, ‘Ya Allah’tan ekonomist, ya doktor olsaydı ne yapacağız? Cana geleceğine mala gelsin’ diyor. Vatandaş bunu söylüyor sizin için” dedi.

Usta, döviz kurundaki hareketliliğe dikkat çekerken, “10,40’lardaydı sabah, hatta 10,45’lere kadar çıkmıştı, sonradan bir miktar, 10,35’lere gevşemişti. Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasından sonra, az önce baktığımda, tabii saniyelik değişiyor, tekrar 10 kuruş daha artmıştı. Yazıktır ya, konuştuğunuz laflarla bu ülkeye yazık ediyorsunuz” diye hükümeti eleştirdi. Ankara - Anka

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