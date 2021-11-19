"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

“Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

19 Kasım 2021, Cuma
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık” sözlerini hatırlatarak, “Bu hal devam ederse sayın Erdoğan, ‘Bir ekonomi nasıl çökertilir’, onun kitabını yazmaya başladı zaten. Kitap yakında çıkacak, kaçırmayın. Vatandaş diyor ki şimdi, ‘Ya Allah’tan ekonomist, ya doktor olsaydı ne yapacağız? Cana geleceğine mala gelsin’ diyor. Vatandaş bunu söylüyor sizin için” dedi.

Usta, döviz kurundaki hareketliliğe dikkat çekerken, “10,40’lardaydı sabah, hatta 10,45’lere kadar çıkmıştı, sonradan bir miktar, 10,35’lere gevşemişti. Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasından sonra, az önce baktığımda, tabii saniyelik değişiyor, tekrar 10 kuruş daha artmıştı. Yazıktır ya, konuştuğunuz laflarla bu ülkeye yazık ediyorsunuz” diye hükümeti eleştirdi.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    O kitabı yazmaz olaydın

    “Ekonomi nasıl çökertilir”in kitabını yazıyor

    Bu işi seçim paklar

    Son 581 yılın 'en uzun' Ay tutulması yaklaşıyor

    İngiltere, düşen F-35 için ABD'den yardım istedi

    La Palma'da 1 günde 300'den fazla deprem gözlemlendi

    Son 24 saatte 226 kişi vefat etti

    Afganistan'da insani kriz sürüyor: Evlerinden olan 4 ve 5 aile aynı çadırda ısınmaya çalışıyor

    Sağlık Bakanlığı 18 örnek olayla okullardaki Kovid-19 yol haritasını açıkladı

    'Dört gün ayrı kaldık, hiçbir şey yememiş'

    İsrail'in evlerinden çıkardığı 9 Filistinli aile çadırlarda kalıyor

    Naim Süleymanoğlu dualarla anıldı

    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

    Lübnan'dan Belarus'a seyahat kısıtlaması kararı

    ABD'de korkunç uyuşturucu bilançosu!
    📷

    Enez Fatih Camisi yılın sonuna kadar hazır olur

    Pentagon'dan Türkiye açıklaması

    Nijer’in Mali sınırındaki saldırılarda 25 sivil öldü

    Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere insanlık dışı müdahale

    'Putin'in niyetini bilmiyoruz'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Hilmi Uran’a mektubu ve yeni CHP
    Genel

    Kainatın tanzifi, süpürülmesi ve temizlenmesi
    Şükrü BULUT

    Dinsizler üretimi gasp edince
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muteber zatları karalama garazkârlığı
    Osman ZENGİN

    Bayram Ağabeyin şoförlüğü...
    Ali FERŞADOĞLU

    Cinler, sihir ve şarlatan medyumlar!
    İbrahim ERSOYLU

    Risale-i Nur ölçülerinden taviz vermenin acı sonuçları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.