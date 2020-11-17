Ekonomi pik değil, dip yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

“Ekonomi pik yapıyor” sözünün bazıları için doğru olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Dolarla ihale alanlar için ekonomi pik yapıyor. Dolarla devlete borç verenler için de ekonomi pik yapmış vaziyette. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Yerli ve millî olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanma konusunda hazine tahvili çıkarırlar mı? Sen kendi vatandaşından kendi parada güvenmiyorsun, kendi vatandaşına bana dolar üzerinden borç ver diyorsun. Sarayın bekçiliğini yapan için de bu sözüm geçerli. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorlar. Peki esnaf, emekli, işçi, dul için, yetim için ekonomi pik mi yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören