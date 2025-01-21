Ekonomik yıkım var

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Zonguldak 7.Olağan Kongresi’nde konuştu. Gazze’deki ateşkesi değerlendirerek başlayan Arıkan açıklamasının devamında hükümeti ekonomi üzerinden eleştirdi.

Arıkan şunları söyledi: “Hem bölgemiz hem de ülkemiz kritik zamanlardan ve zor süreçlerden geçiyor. Bir gözümüz Gazze’de, Suriye’de, Irak’ta. Bir gözümüz asgarî ücrette, emekli zammında, enflasyonda, şiddet olaylarında.Ortadoğu’daki gelişmeler ne kadar yıkıcıysa ülkemizde de ekonomi o kadar yıkıcı vaziyette. Biz fakir bir ülke değiliz, kaynaksız bir ülke hiç değiliz. Bizi iktidarın uyguladığı faiz, rant ve yolsuzluk temelli ekonomi anlayışı bu hâle getirdi.”

Ankara - Anka