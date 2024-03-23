Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, temel gıda ürünlerine 4 yıl içinde gelen fiyat artışlarıyla ilgili “2020 yılında 60 lira olan bir kilogram etin fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘emekliler yılı’ olarak ilan edilen 2024 yılında 600 liraya dayandı.

Bu et fiyatında 4 yılda yaklaşık olarak yüzde 950 artış anlamına geliyor. Beyaz peynirin fiyatı da 4 yıl içinde 22 liradan yüzde 600’lük artışla 160 liralara kadar yükseldi. 30’lu yumurta kolisinin fiyatı 4 yılda yüzde 1000’e yakın artı. Makarna 4 yıl içinde yüzde 570 oranında zamlandı. 10 bin liralık maaşla emekli, temel gıda ürünlerine ulaşamaz hale geldi, kuru ekmeğe muhtaç edildi” dedi. İktidarı da eleştiren Başevirgen, “Artık ne emeklinin ne asgari ücretlinin sabredecek hali kalmadı. İktidar simit bile alamayacak hale gelen emekliye ‘para kalmadı’ diyerek sabretmesini söylerken; bir yandan yandaşlarının vergilerini silmeye, ihalelerle zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor. İktidara sesleniyorum, artık elinizi dar gelirlinin cebinden çekin” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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