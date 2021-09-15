En vahim hata

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV 5’te katıldığı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP’den ayrıldığı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen konuşmayı paylaşan Davutoğlu, “Ayrıldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı’na dedim ki, yaptığınız bu müdahale ile öyle bir fitne tohumu atıldı ki partiye, artık herkes herkes aleyhine trol çetesi tutacak, birbirinin aleyhine çalışacak” dedi. Davutoğlu konuşmasında makamını terkettikten sonra raporlar verdiğini ifade ederken, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yapılabilecek en vahim hatadır diye. Sizin için yapılmıyor bu değişiklik, sizden sonra otoriter bir rejim kurmak için dedim. Kendi döneminde zaten kurdu, Perinçek ve Bahçeli ile birlikte’ diye ekledi.