Enflasyon ateşini söndürün

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 4.250 TL olan asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararıyla 5.500 TL olarak güncellendiğini belirterek, “Aslolan maaşları arttırmak değil, hatalı politikalardan vazgeçip enflasyon ateşini söndürmektir. En iyi ortam düşük enflasyon ve fiyat istikrarının sağlanmasıdır” diye konuştu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, 2022 yılı sonu beklenmeden ve ilk altı aylık enflasyon oranı dahi netleşmeden yapılan güncellemenin alım gücü kaybını telafi etmek noktasında yetersiz ve enflasyonun sabit gelirli vatandaşları ne kadar yoksullaştırdığına ilişkin somut bir gösterge olduğunu söyledi. ENFLASYON ATEŞİNE BENZİN DÖKME Asgari ücrete yapılan zamla ne yazık ki enflasyon ateşine benzin dökmekte ısrarcı olan iktidarın politikaları yüzünden hızla artan hayat pahalılığı karşısında uzun süre dayanamayacağını dile getiren Karamollaoğlu, “Bununla birlikte, üzücü olan bir başka husus da, asgari ücretin genel ücret haline gelmesidir. Asgari ücret, bir ülkede çalışan kesimin alması gereken en düşük ücreti ifade ederken, ülkemizde çalışanların genel ücreti haline gelmiş bulunmaktadır. Bugün Türkiye, %57 ile Avrupa’da en çok asgari ücretli çalışan nüfusuna sahip ülke konumundadır” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

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