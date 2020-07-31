Enginyurt: Bir gün sıra size de gelir

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden çıkarılmasına karar verdi. Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Fındık fiyatlarının açıklanması üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Enginyurt, “AK Parti'liler niye bizi çağırmıyorsunuz? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz anlatıyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

ENGİNYURT: BİR GÜN SIRA SİZE DE GELİR!

Cemal Enginyurt, ihraç kararı sonrası ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Enginyurt, “MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için, hep doğruları konuşan olacağım” dedi.