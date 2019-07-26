Erdoğan: ABD F-35'leri teslim etmezse başka yerlere döneriz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslim etmemesi halinde "Biz o konuda da tedbirlerimiz alırız, başka yerlere döneriz." dedi.

Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptırım tehditlerinin Türkiye'yi alıkoyamayacağını söyleyen Erdoğan, "Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa onu gerçekleştireceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi hava savunma sistemleri ve uçaklarını üretmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan konuşmasında F-35 programına bugüne kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapıldığını, 4 tane F-35 uçağının ABD'de bulunan pilotlara teslim edildiği bilgisini verdi. Bu uçakların ülkeye gelmesine müsaade edilmediğini; bu durumda bir değişiklik olmaz ise Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için 'başka yöne dönebileceğini' sözlerine ekledi.

S-400 alımına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye Patriot savunma sisteminin satılmasını onaylamayan Amerikan Kongresi'ne yönelik, "Biz paramızla alıyoruz, paramızla vermiyorsunuz. O zaman biz ne yapacağız? Kim verirse ona gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bu sistemlerin Nisan 2020'de aktif olarak kullanmaya başlanacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi

Merkez Bankası'nın dün aldığı kararla faizi 425 baz puan düşürmesini değerlendiren Erdoğan, "Dün Merkez Bankası faizlerde düşüşe gitti. Ne oldu, battık mı, bitti mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Piyasalar gayet normal karşıladı." dedi.

Kararı hayati bir dönüm olarak gördüğünü belirten Erdoğan, bundan sonra enflasyonun da düşmeye başlayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, faiz indiriminin yıl sonuna kadar kademeli olarak devam etmesi gerektiğini söyleyerek, ekonomideki toparlanma eğiliminin yılın 3. çeyreğinde güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Yeni parti kurulacağı iddiaları

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin yeni bir parti kurma girişiminde olduğu konusuna da değinen Erdoğan, "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder." şeklinde konuştu.

'Türkiye Avrupa'nın en yakın dost adayıdır'

Erdoğan, Avrupa ile ilişkilerin olumlu seyretmesinden yana olduklarının altını çizerek, "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz." dedi.

Fırat'ın doğusuna operasyon

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır." şeklinde konuştu.