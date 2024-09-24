Erdoğan: ABD ile ilişkimizi taçlandırmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta Türk-Amerikan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen 15’inci Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Erdoğan, ABD’nin Türkiye’nin son iki senede en fazla ihracat yaptığı ikinci, en fazla ithalat yaptığı beşinci ülke olduğu bilgisini paylaşarak, 2016 yılında Amerika’dan LNG ithalatına başlamamızın ardından enerji alanındaki iş birliğimizin gelişiyor olması memnuniyet verici. Bugün Amerika, bu alandaki en büyük tedarikçimiz haline gelmiş olup bu ilişkiyi uzun vadeli bir sözleşmeyle taçlandırmak arzusundayız” dedi. AA

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