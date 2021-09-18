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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Erdoğan, ABD'ye gidecek

18 Eylül 2021, Cumartesi 11:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Eylül'de bir kez daha liderlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı konuşmada bir kez daha dünyadaki adaletsizliğe vurgu yapması bekleniyor. 

Türkevi'nin açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in karşısında inşa edilen 36 katlı Türkevi'nin açılışına iştirak edecek.

Etiketler: Erdoğan, ABD
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