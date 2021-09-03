Erdoğan çırpınış içinde

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı.

Karamollaoğlu, AKP ve MHP tarafından belirlenen yüzde 7’lik seçim barajı için, “Seçimlerde barajın olmaması gerekir. Milletin her kesiminin TBMM’de temsil edilmesi gerekiyor. Bir parti milletvekili çıkaracak kadar oy alıyorsa, mecliste de temsil edilmelidir. Seçim barajının yüzde 7 olması ya da 5 olması önemli değil. Bu bir bütün. İttifaklar, daraltılmış bölge sistemi vs. birçok şey konuşuluyor. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi gücünü gösterme çabası var. Bu bir çırpınıştır” diye konuştu.