Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Erdoğan, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.
AA