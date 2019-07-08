"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve S-400 açıklaması

08 Temmuz 2019, Pazartesi 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda rahatsız edici seslerin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de açıkladık. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Yeşilköy Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da dönem başkanı Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Seyahatinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir heyetin eşlik edeceğini dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sadece ikili planda değil çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu ifade ederek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. Ziyaretimiz sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Karargahını ziyaret edip askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü ise Saraybosna'da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak ederek Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." diye konuştu.

Şu anda Türkiye ve KKTC'nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: 

"Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabii Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu ve Sayın Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 40'a yakın, yüzde 39 küsur bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

"S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor" 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi: 

"Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz." 

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'dan İran'a nükleer anlaşma çağrısı: "Çok endişe verici"

    Büyük acıları hatırlatan yürüyüş başladı...

    Meteoroloji'den Doğu'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Uzaya çıkma fırsatı yakalayan Mandla Maseko, motosiklet kazasında öldü

    İran 5,7 ile sallandı

    Venezuela'da hükümet ile muhalefet yeniden görüşecek

    Ürdün: Filistin meselesinde 'üç hayır' ilkesinden hareket ediyoruz

    Kupa Amerika'nın sahibi Brezilya oldu

    Önce huzur ve birlik sağlanmalı

    Kardeşini eşyalarından tanıdı

    Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı

    Yapılan memleketin hayrına değil

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı

    Hepsi ölümü beklemekte

    Kütahya'yı alarma geçiren ihbar

    Reyhanlı'daki patlamayla ilgili 16 kişi yakalandı

    Güney Kıbrıs Rum kesimindeki provokatif saldırıya tepkiler sürüyor

    Uzmanlardan ailelere yaz tatili uyarısı!

    İstanbul havalimanlarının 6 aylık performansı belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yapılan memleketin hayrına değil
    Sebahattin YAŞAR

    Düğünlerimiz de bir imtihan vesilesidir
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Başkanı nasıl görevden alabildiniz?
    Genel

    Asılanlarla beraber ahirete gitmeye hazırım
    Mehmet KARA

    Yaz, oldukça sıcak geçecek
    M. Said ZEKİ

    Adaletten ümidinizi kesmeyin
    Genel

    Gazeteci fişlemeye tepki yağdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Dünya bir han ve bir bekleme salonudur
    Süleyman KÖSMENE

    Gençliğin iffetle bekası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.