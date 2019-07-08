Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair, "Bu konuda rahatsız edici seslerin bizi yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de açıkladık. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketinden önce Yeşilköy Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da dönem başkanı Bosna Hersek'in ev sahipliğinde düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Seyahatinde kendisine bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlardan oluşan bir heyetin eşlik edeceğini dile getiren Erdoğan, "Biliyorsunuz Türkiye tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesidir. Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunun ve iş barışının muhafazası için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, sadece ikili planda değil çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunulduğunu ifade ederek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlarda ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunacak başlıklar arasında yer alıyor. Bu mekanizmaya verdiğimiz önemin göstergesi olarak sürecin 2020-2021 dönem başkanlığına adaylığımızı koyduk. Adaylığımız bu zirvede karara bağlanacaktır. Ziyaretimiz sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin Althea Harekatı Karargahını ziyaret edip askerlerimizle bir araya geleceğiz. 9 Temmuz günü ise Saraybosna'da Srebrenitsa kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak ederek Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularla ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inandığını kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." diye konuştu.

Şu anda Türkiye ve KKTC'nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabii Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu ve Sayın Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 40'a yakın, yüzde 39 küsur bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

"S-400'lerin yolculuk hazırlığı devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi:

"Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz."