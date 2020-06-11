Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçimle ilgili tartışmalara "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MKYK toplantısında yaptığı konuşmada seçim, kadına şiddet ve turizm konularını değerlendirdi. 'Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler' Erken seçim olacağıyla ilgili iddialara değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Erken seçim filan yok. Niye seçim yapalım? Seçimler 2023 yılında yapılacak, bekleyecekler. Herkes ona göre önüne baksın. Erken seçimi konuşan bir tek muhalefet. Arka arkaya açıkladığımız paketler onları rahatsız etti. Şimdi yeni dönemde, seçim ve siyasi partiler yasalarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için bir komisyon kurduk. Onlar çalışmaları yapıp önümüze getirecek."

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