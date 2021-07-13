Erdoğan’dan Herzog’a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeydoğusundaki Humsa el-Favka köyünde Filistinlilere ait evlerin yıkılması ve aralarında çocukların da bulunduğu Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin uluslar arası hukuk ihlâli olduğuna dikkati çekerek, İsrail’in söz konusu hukuk ve insanlık dışı uygulamalarını kınadı.

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