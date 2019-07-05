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5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap: Boş çuval gibi devrilecek

05 Temmuz 2019, Cuma 09:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracakları iddia edilen eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu için "AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar boş çuval gibi devrilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle genel merkezde kahvaltıda buluştu. Milletvekilleri, yeni partiden sistem revizyonuna, seçimden Cumhur İttifakı'na kadar eleştiri ve görüşlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni parti kurma hazırlığı içinde olan AKP’nin önemli isimlerine sert sözlerle uyarılarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre toplantının perde arkasında şunlar yaşandı:

'Sistem onayını milletten almıştır'

"Sisteme dönük eleştiriler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafsız cumhurbaşkanı konusunda referandum önerisine de yanıt veren Erdoğan, 'Eleştirileri saygıyla karşılıyoruz ama sistem onayını milletten almıştır. Bunun tartışılması eski sisteme dönülmesinden bahsedilmesi millete hakarettir. Millet iradesi mutlaktır. Perde arkasında yönetimler dönemi bitti. Ya milletin gönlüne gireceksin ya da yönetemeyeceksiniz. 1930'lu yıllarda CHP il başkanlarını vali atıyordu bunlara geri dönüş yok' dedi.

'BOŞ ÇUVAL GİBİ DEVRİLECEKLER'

Daha önce Ali Babacan ile görüşen ve partide kalmalarını isteyen, parti kuranların daha önce başarılı olamadıklarını vurgulayan Erdoğan bu kez yeni parti yoluna çıkanlara sert sözlerle yüklendi. Yunus Emre’nin 'İlla edep' dizelerini kullanan Erdoğan şöyle dedi:

'AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi… Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep.'

'İHTİYAÇ VARSA DEĞERLENDİRİLİR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyon tartışmalarına da değinen Erdoğan, 'Fuat Bey başkanlığında değerlendirme yapılıyor. İhtiyaç varsa değerlendirilir. Uygulamada eksiklikler varsa tespitlerimiz olursa değerlendiririz' dedi.

'Milletvekilleri yeni sistemde geri planda kalmaktan yakındı'

Milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemde geri planda kalmaktan ve bakanlara ulaşamamaktan yakındı. Erdoğan, 'Milletvekili milli iradenin temsilcisidir. Milli irade mutlaktır. Öyle şey olmaz. Grup başkanvekillerine genel başkan yardımcılarına ulaşın. Bir iki üç uyarır, devam ederse gerekeni yaparız' dedi.

'Havuz medyasını kimse izlemiyor'

Bu arada milletvekillerinden yandaş medya eleştirisi de geldi. Bir milletvekili 'Havuz medyasını kimse izlemiyor, herkes Fox izliyor' dedi.

'Seçimin yenilenmesi hata'

Milletvekillerinden seçimin yenilenmesinin hata olduğu yolunda eleştiri de geldi. '13 bin fark o şekilde kalsaydı İmamoğlu da rahat edemezdi, mağduriyet algısı da oluşmazdı" yorumu yapıldı. Bu arada bir milletvekili, 'Öcalan son anda CHP’ye oy isteseydi biz seçimi alırdık' diye espri yaptığı öğrenildi."

Etiketler: Türkiye, siyaset, AKP, Erdoğan, seçim
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