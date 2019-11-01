Erdoğan - Guterres görüşmesi 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Erdoğan'ın Vahdettin Köşkünde basına kapalı gerçekleşen kabulü yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da yer aldı.
AA