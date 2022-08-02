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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Erdoğan her alanda teslim alındı

02 Ağustos 2022, Salı 21:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı Akkuyu NGS’de İçtaş ile sözleşmesinin iptal edilmesine tepki gösterirken, “Türkiye enerji açısından bir ülkeye bağımlı hale geldi, Rusya’ya bağımlı hale geldi” yorumunu yaptı.

Gazeteci - Yazar Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, ayrıca şunları da söyledi: “Erdoğan hemen hemen her alanda teslim alınmış durumda. Mal varlığı açısından öyle. Devlet kasası tamtakır. Merkez Bankasının 54-55 milyar dolar açığı var. Düne kadar hakaret ettiği yabancı liderler önünde bugün önünde eğiliyor. Rusya ya da herhangi bir ülke bu durumdan cesaret alıp Türkiye’yi adeta bir sömürge ülkesi zannetmemelidir. Bütün bunları iktidarda kalmak için yapıyor. Etrafında nasıl olsa gideceğiz, bari geleceklere bir şey bırakmayalım diyen yandaşlar olduğunu da duyuyoruz. Bu durumda tabii Erdoğan üzerinden Türkiye’de at koşturanlar Erdoğan’ın gitmesini istemezler.”

Haber Merkezi

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