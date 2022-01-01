Erdoğan’ı iki kalem çok etkilemiş!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya’yı anma programında konuştu. Kendisini iki kalemin çok etkilediğini söyleyen Erdoğan, “Bir üstat Necip Fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bu iki isim malum cephelere korku salmışlardır, ama korkmamışlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, vefatının 6. yılında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya’yı anma programında konuştu. Kendisini iki kalemin çok etkilediğini söyleyen Erdoğan, “Bir üstat Necip Fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bu iki isim malum cephelere korku salmışlardır, ama korkmamışlardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefet var ya ana muhalefet, onların hepsi Hasan kardeşimin arkasından nal toplar nal. Hasan Karakaya dobra bir gazeteci olmanın yanı sıra gazeteci kılıklı terör sevicilerine ve tetikçilere de eyvallah etmeyen bir polemik ustasıydı” ifadelerini kullandı. AA

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