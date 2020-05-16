Erdoğan köprü törenine video konferans ile katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni’ne video konferansla katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Boğazı'na köprü inşaatı asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında, "Alanında dünyanın en uzunu unvanına sahip köprü, 1925 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz'ı süsleyecektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Koronavirüs sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden şekillenecek dünyada ülkemizin ulaşımdaki güçlü altyapısı en büyük avantajımız olacak." değerlendirmesini paylaştı. AA

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