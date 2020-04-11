'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

CHP’li Özel, infaz paketinin -21 sene önce yürürlükte olsaydı- Erdoğan ve Erbakan’ı kapsamadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, infaz yasa tasarısı görüşmeleri devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, infaz yasasıyla iktidarın bütün muhalifleri terör ve vatan haini statüsüne sokmaya çalıştığını söyleyerek, “Bir saatleri ayarlama enstitüsü olsa, burada biraz saatleri geri alsak diye baktım(…)21 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan, sizin af kapsamınız dışında. Aynı suçtan defalarca yargılanmış olan Necmettin Erbakan, halkın dini duygularını istismar ederek, halkı kin ve nefretle bölme suçundan kapsam dışında. 12 Eylül sürecindeki MHP ve ülkücü kuruluşlar dâvâsının iddianamesine baktığınızda suç maddeniz kapsam dışında. Namık Kemal Zeybek, Muhsin Yazıcıoğlu, Sadi Somuncuoğlu kapsam dışında. Çıkardığınız affı yıllar sonra savunabilmeniz lâzım. Ben, bunu yapamayacağınızı iddia ediyorum. Benim elimden bu adaletsizliğin 21 yıl sonrasına sizi götürüp göstermek gelmediği için sizi adaletsiz af kanunuzla birlikte 30 yıl geriye götürdüm. Recep Tayyip Erdoğan’ı, Celal Adan’ı içeride bıraktınız” dedi. AA

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