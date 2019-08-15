Erdoğan yeni parti kursun

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, AKP’nin ömrünü tamamladığını söylerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir parti kurması gerektiği görüşünü dile getirdi.

AKP’nin 18. kuruluş yıl dönümünde Yeni Akit’e konuşan Metiner, kimilerin partiyi bırakıp gittiğini kimisinin de gitmek için vakit kolladığını söyledi ve şunları ekledi: İbni Haldun’un bedevilik-haderilik tesbiti bence partiler için de geçerli. O yüzden Reis bu ayrışma sürecinde AK Parti’nin rotasını yeniden belirlemelidir. AK Parti yeni bir Türkiye iddiasıyla ortaya çıkmış olsa bile eski Türkiye şartlarında kuruldu. Eski Türkiye şartlarında kurulan AK Parti’nin artık ömrünü tamamladığını söyleyen Metiner, şöyle devam etti: 2001’deki AK Parti’de ısrar, Yeni Türkiye’nin siyaset anlayışının tersine kürek çekmek anlamına gelir. Bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Yenilenmiş bir AK Parti’ye değil yeni bir AK Parti’ye acilen ihtiyaç var. Yeni bir teşkilatlanma modeline dayanan yeni bir AK Parti.”