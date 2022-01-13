Erhan Usta: Erken seçime işaret

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Usta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında 2023 hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin olarak, “Sayın Erdoğan’ın ruh halini anlamak mümkün değil. Hiç aklımızda olmayan bir şeyi, en başarısız olduğu alanda sürekli beyanat veriyor. Dünkü konuşmasında yine 2023 hedeflerinden bahsetti. 2023 hedefleri çöp olmuştur. Milletimizin 2023’e ilişkin hayalleri, AK Parti hükümetleri ve Erdoğan tarafından kırılmıştır. Sanki 2023 hiç gelmeyecekmiş gibi davranan bir hali var. Bu da herhalde 2023 öncesi bir seçime işarettir. Yani ‘Biz 2023’ü tutturacağız. Siz iç merak etmeyin’ gibi bir durumu var. Herhalde ‘en iyi savunma saldırıdır’ anlayışıyla hareket ediyor” dedi.

Ankara - Anka