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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Erken seçim tartışması erken başladı

22 Kasım 2019, Cuma 01:15
“Demokratik ve meşru zeminlerde mücadeleye devam” kararı alan HDP, iktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP’ye de “hodri meydan” diyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), kayyım atamalarına tepki olarak gündeme gelen “sine-i millet”, yani belediyelerden ve TBMM’den “çekilme” seçeneğine son noktayı, Ankara’da geniş katılımlı toplantıyla koydu. BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Demokratik ve meşrû zeminlerde mücadeleye devam” kararı alan HDP, iktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP’ye de “hodri meydan” diyerek erken seçim çağrısı yaptı. 

“Erken seçim Erdoğan’ın psikolojisine bağlı”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu. İYİ Parti Bursa İl Teşkilâtı’nın düzenlediği programda konuşan Türkkan, ‘Erdoğan’ın 2020 yılına kesin bir tarih vermesi ve parlamenter sisteme dönmeyi taahhüt etmesi; ayrıca beş altı icracı bakanlık vermesi durumunda’ erken seçime gidilebileceğini ve ‘ülke için fedakârlıkta bulunabileceklerini’ söyledi. FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaptlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısında bulunmadığını ancak önlerine gelirse onaylayacaklarını söyleyerek, “Erdoğan ve ekibi Türkiye’yi yönetemiyor. O da görüyor, biz de görüyoruz. Seçimin ne zaman olacağı konusunda tahminde bulunmakta zorlanıyorum. 1 ay sonra mı, 1 yıl sonra mı olur bilemiyoruz. Erdoğan çıkıp şunu diyebilir: Madem istiyorsunuz, erken seçim olabilir. Onun psikolojisine bağlı. Biz zaten her an seçim olacakmış gibi hazırız. Erken seçim çağrısında bulunmuyorum, ama önümüze gelirse onaylarız. Bir kişinin karar verdiği ortamda devlet nasıl yönetilir” dedi.

Etiketler: erken seçim, tartışma
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