Eski bakan, Babacan'ın ekibine katılacak

Kılıç, Babacan öncülüğündeki yeni oluşumda yer alacak.

AKP Samsun eski Milletvekili ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç’ın Ali Babacan’ın kuracağı yeni partiye katılacağı iddia edildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün desteği ile hareket eden Ali Babacan’ın liderliğinde kurulması beklenen yeni partiye AKP Samsun eski Milletvekili ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç da katılacak.

Samsun yerel basınında, Suat Kılıç’ın yeni partinin il başkanlığını üstleneceği iddiası yer alırken, Babacan’a yakın kaynaklar konunun henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Kılıç’tan konu ile ilgili şu ana dek herhangi bir açıklama gelmezken, Babacan’ın çalışma ekibi içerisinde yer alan ve yeni partinin kurucuları arasında olması beklenen bir ismin aktardığına göre Kılıç, Babacan öncülüğündeki yeni oluşumda yer alacak.

Ancak Kılıç’ın Samsun İl Başkanlığı yerine partide üst düzey bir noktada görev alması düşünülüyor.