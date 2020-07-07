Esnaf, çiftçi, emekli zor durumda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, çiftçi ve esnafın zor durumda olduğunu, 56 ilde 90 bin 743 esnafın kepenk kapattığını belirterek, “100 bin esnaf işsiz kaldı, onların yanında çalışanlar da işsiz kaldı. Bir günde Türkiye Cumhuriyeti’nin ödediği faiz 277 milyon 610 bin Türk Lirası. Demek ki para var, buraya gidiyor. Londra’daki tefecilere bir gün ödediği faizi esnafa ödeseler, vatandaş rahat edecek” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sarayda oturanların milletin kanını emdiğini söyleyerek, “Onlardan hesap sormak bu milletin namus görevidir. O vantuzları kesmemiz lazım. Bugün milyonlarca genç işsizim diye haykırıyor. Bu insanları bu hale kim getirdi? Geçen Gaziantep’ten gelen AKP’ye oy veren bir kişi ile konuşuyorum. ‘Gaziantep’de anneme bir ev aldım. Geçenlerde gittim annem; “Oğlum ekmek alacak param yok para bırakır mısın’ dedi. Bunları söyledi bana, emeklinin hali bu” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz