Faiz talimatla değil, güvenle düşer

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Sivas il kongresinde konuştu.

Babacan, “Siz daha iki buçuk ay önce Resmî Gazete’de bir ekonomik program açıklıyorsunuz ve bunu bu ülkenin tek yetkili tek sorumlu Cumhurbaşkanı olarak açıklıyorsunuz ve ‘bizim dolar kuru hedefimiz, 2022’de 9,30, 2023’te 9,80, 2024’te 10,30’ diyorsunuz. Daha 2021 yılı bitmede kur 11’i geçti. Bu nasıl bir plansızlık. Bu nasıl bir hesapsızlık, bu nasıl bir iş bilmezlik. İnsanlar önünü görebilir mi? İnsanlar neye güvenecek. Ekonomi güvenle yürür. Güven olmayınca ekonomi olmaz. İnsanlar güvenmeyince ekonomi asla düzelmez. Faiz talimatla düşmez. Faiz güvenle düşer. Zannediyor ki ‘bütün yetkiyi elimde topladım, tek imza ile aklıma gelen her şeyi yaparım, bu ülkenin ekonomisini de düzeltirim.’ Düzeltemezsin. Mümkün değil. Çünkü anlamıyorsun, bilmiyorsun” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka