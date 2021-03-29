Faiz yükü iki kat arttı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası’nda yaşanan başkan değişikliği sonrasında kamu borcunda büyük artış yaşandığını belirtti.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 33’üncü ayında üçüncü büyük ekonomi krizini çıkararak siyaset tarihine geçti. 22 Mart krizinin ülkeye ilk maliyeti 525 milyar TL oldu. Yıllık ilave 150 milyar TL faiz yükü kapıda” dedi.Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı ve Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay Dinç ise geçmişte toplanan her 10 liralık vergiden 1 lirası faiz harcamalarına giderken Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçildikten sonra 2 lirasının gitmeye başladığını ifade etti.

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