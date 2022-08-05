Feryatlar Arş-ı Âlâya ulaştı

SP lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KHK meselesinin toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara olduğunu belirterek, “İktidarda bulunanlar hatalarını telafi etmek yerine, ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapıyor. KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ’ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, birlik ve beraberliğimiz açısından hassasiyet göstermemiz gereken en öncelikli mefhumun adalet olduğunu belirterek, “Adalet yara almışsa, diğer hiçbir şeyin tedavisi mümkün olmaz. Hukuk rafa kaldırılmışsa, tedavülde olan diğer şeylerin hiçbir faydası ve kıymeti yoktur” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, KHK meselesinin toplumsal vicdanı zedeleyen ve 6 yıldır kanayan bir yara olduğunu belirterek, “Defalarca dile getirdik, iktidarı defalarca uyardık. Fakat iktidarda bulunanlar hatalarını telafi etmek yerine, ne yazık ki ısrarla yeni yanlışlar yapıyor. KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ’ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor... Şimdi de geçici bir maddeyle, bir günde 6 binden fazla insanın işini, ekmeğini elinden aldılar. Hem de sorgusuz, sualsiz; savunma için verdikleri 1 haftanın dolmasını dahi beklemeden!” değerlendirmesinde bulundu.

ALLAH’IN ÖNÜNDE HESAP VERİLECEKTİR

“Hangi hakla, hangi vicdanla, hangi değer yargısıyla ve hangi hukuk kaidelerine göre?” diye soran Karamollaoğlu, “Sadece ama sadece ben yaptım oldu’, ‘Ben şu an iktidardayım, gözünün üstünde kaşın var, ben seni beğenmiyorum’ mantığıyla yapılıyor tüm bunlar! Aliya İzzetbegoviç’in şu sözleriyle, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidarda bulunanlara bir kez daha sesleniyorum: ‘Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah’ın önünde hesap verecektir!” dedi.

ZULÜMLERDEN VAZGEÇİN

Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Evet, sonsuz iktidar yoktur ve herkes yaptığının hesabını belki bu dünyada, fakat ahirette mutlaka verecektir! Özellikle, inançlı olduklarını iddia eden kesimlere bunu söylemeyi görev addediyorum. Biz isteriz ki, siz bu yanlışlarınızdan ve zulümlerinizden vazgeçin; bu vebalden kurtulun. Fakat yanlışınızda ısrar etmeye kararlıysanız; bilin ki biz de KHK mağduriyetlerine son vermeye ve bu adaletsizliklere dur demeye kararlıyız. İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz!”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA