Filistin için söz bitti somut adım atılmalı

Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Filistin’de yaşanan zulme karşı daha somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, iktidarı Filistin için daha etkili ve kararlı adımlar atmaya çağırdı ve tüm siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

Aydın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Bütün dünyada polis baskılarına rağmen pankart açan, yürüyüş yapan, evine İsrail ürünlerini sokmamaya özen gösterenlerden, bildirge hazırlayan ve sunan sivil toplum kuruluşlarından farklı olarak bizim 22 yıllık iktidarımız 8 aydır ne yaptı? Rahat nefes alacak Filistinli için tek bir adım atmadınız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ey Birleşmiş Milletler, ey Amerikan devleti, ey Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri” ve “Dünya 5’ten büyüktür” söylemlerine atıfta bulunarak, bu tür seslenişlerin artık karşılık bulmadığını ifade etti. Ankara - Adnan Solmaz

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