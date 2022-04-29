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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Filmin sonu böyle bitti

29 Nisan 2022, Cuma 22:21
DP Lideri Uysal, Erdoğan’ın 2018 yılında Suudi Arabistan için söylediği “Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor” sözleri hatırlatarak “Filmin sonu böyle bitti” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti. Erdoğan, Cidde’de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan Bin Selman’ın yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rabbimizin rahmet, mağfiret ve şefkatinin gönülleri kuşattığı mübarek ramazan ayındaki bu seyahatimiz, dost ve kardeş Suudi Arabistan’la yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır” sözleri tepkiye neden oldu. Muhalefet Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, twitterdan paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında söylediği sözleri hatırlattı.

‘Utan diyeceğim ama nafile’

Uysal, Erdoğan’ı “Suudi Arabistan belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor” derken, ‘Filmin sonu’ böyle bitti!” şeklinde eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile” ifadesini kullandı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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  • Salih

    30.4.2022 04:42:47

    Bediüzzaman ne güzel demiş “” Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım “.. şeytan-ı siyaset.

  • Hacı Ahmet

    30.4.2022 04:24:39

    Ne bu böyle: bir öyle , bir böyle...

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