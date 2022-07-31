Fındık fiyatı yarıya düştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “2015’te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015’te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık taban fiyatını 54 lira açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “2015’te dolar 2.65 TL iken, fındığa 15.84 TL vermiştik; yani 7 yıl önce fiyat 5.96 dolardı. 54 TL ile üretici ancak 3 dolar alır. 2015 fiyatının bugünkü karşılığı 105 TL idi. 2015’te 1 kg fındıkla 4 litre mazot alınıyordu; şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız.” Ankara - Ordu - anka

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