G7 Zirvesi'nde Trump ile Boris Johnson görüşmesi

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Fransa, Japonya, İngiltere, İtalya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin toplantısı ikinci gününe başladı. Liderler bugün "eşitsizlikle mücadele", "uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.

Diğer taraftan liderler ikili görüşmelerle hem kendi ülkelerinin ilişkilerini hem de dünya gündemini değerlendiriyor.

Trump: Johnson Brexit için doğru adam

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson sabah kahvaltısında bir araya geldi. Trump kahvaltı öncesinde yaptığı açıklamalarda Johnson'ın İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması anlamına gelen Brexit için "doğru adam" olduğunu söyledi.

Başkan Trump kendisinin Johnson'a Brexit ile ilgili bir tavsiyesi olup olmayacağı konusuna "Onun bir tavsiyeye ihtiyacı yok. Bu iş için doğru adam." dedi.

ABD Başkanı Brexit sonrası dönemde ülkesinin İngiltere ile "çok büyük bir ticaret anlaşması" yapacağını belirtti.

İngiltere'nin yeni göreve gelen Başbakanı Johnson ise ABD ile ticaret anlaşması yapmanın zor bir iş olduğunun altını çizdi. Ancak Johnson, ABD pazarında İngiltereli şirketler için "büyük fırsatlar" olduğunu sözlerine ekledi.