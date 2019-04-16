Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Görüşmeye dair bir açıklama yapan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını ilettiğini yazdı. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Albayrak, Trump ile S-400 konusunu da konuştuklarını belirtti ve “S-400 ile alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinledi” dedi. ABD’de uluslar arası finans piyasalarının etkili oyuncularıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beyaz Saray temaslarında sürpriz bir görüşmeye imza attı. Bu sürpriz görüşme Albayrak ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşandı. Ritz Carlton Hotel’de gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, temaslarla ilgili şunları söyledi; “Perşembe gününden itibaren toplantılarımız vardı. Pazartesi günü de iki tane programımız vardı. Bir tanesi Beyaz Saray’da muhataplarımızla… Hazine ve Ticaret Bakanlığıyla ilişkili muhataplarımızla görüşmemiz oldu. 20 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara taşınmasıyla ilgiliydi. Öncesinde dar çerçevede toplantı yapıldı, sonra ABD Başkanı bizi kabul etti. Cumhurbaşkanımızın bazı mesajları vardı, onları kendisine ilettik. Gayet pozitif, olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Mesajlarımızı ilettik, kendilerinden gayet pozitif bir geri dönüş aldık, gerekli mesajları da Türkiye’ye dönünce sayın cumhurbaşkanımıza ileteceğiz.”