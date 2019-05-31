Gazetecilere pusu kurularak, gözdağı veriliyor

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, AKP ve MHP blokunun rahatsızlık duyduğu gazetecilerin artık fiili saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Yarkadaş, Mayıs ayında 7 gazetecinin saldırıya uğradığını, 130 gazetecinin ise hâkim karşısına çıktığını ifade etti. Faillerin cezasız kalmasının saldırganların daha da cesaretlendirdiğini belirten Yarkadaş, iktidarın hiçbir gazeteciye geçmiş olsun dileğinde bulunmadığını aktardı. CHP Parti Meclisi üyesi ve gazeteci Eren Erdem’i Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden CHP’li Barış Yarkadaş, “Eren tam 337 gündür haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Yargı Reformu adı verilen paket, Silivri’yi teğet geçiyor. Eren ve tutuklu 150 gazeteci, bu hukuksuz sürecin bitmesini bekliyor” dedi. T’24’ün haberine göre gazetecilerin Mayıs ayında sopalı ve yumruklu saldırılara maruz kaldığını da belirten Yarkadaş, “İktidar partisini rahatsız eden gazetecilere pusu kuruluyor ve tek tek gözdağı veriliyor. İktidar ise bu saldırıları önlemediği gibi, gazetecilere ‘Geçmiş olsun’ dileğinde de bulunmuyor” tepkisini gösterdi.