Gençler AKP'den koptu

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp, “Bugün genç nüfus iktidarın zayıf halkasını teşkil ediyor” dedi.

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Demiralp, gençlerin gelecek beklentileri ve eğitime inançlarının düştüğünü belirterek, “İşsizlik rakamları daha öğrenciyken gözlerini korkutuyor, mezunlarsa işsizliği bizzat tecrübe ediyorlar. Bizler öğrenciyken, belki de fazla iyimser bir şekilde, iyi eğitimle mutlaka bir yerden bir yere gelebileceğimize inanırdık. Bugün ise gençler emekle, eğitimle değil ancak birtakım bağlantılarla iş bulunabileceğine inanıyorlar. Ne bulacakları işlerin ne de alacakları maaşların sahip oldukları birikim ve becerilerle doğru orantılı olacağına inanmıyorlar” diye yazdı.

İktidarın zayıf halkası

Seda Demiralp, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan “Gençlerdeki yılgınlığın siyasi sonuçları neler olacak?” başlıklı yazısında, AKP’nin ilk çıktığı, 2000’lerin başında gençlerden büyük destek aldığına işaret ederek, “Fakat bugünün gençliğinde AKP aynı etkiyi yaratamıyor. Tam tersi bugün genç nüfus iktidarın zayıf halkasını teşkil ediyor. AKP’nin seçmen desteği Ağustos 2021 itibarıyla ortalamada % 25 civarındayken, ana destek kitlesi dediğimiz 35-54 yaş arasında % 32’lere çıkıyor, fakat 18-34 yaş arası grupta keskin bir düşüşle % 18’in altına iniyor” ifadelerini kullandı.

Kime oy verecekleri henüz belli değil

“Özetle, yaklaşık 25 milyon civarında tahmin edilen 35 yaş altı seçmen bugün gidişattan en memnuniyetsiz kesimi oluşturuyor” diyen Demiralp, şu şekilde devam etti: “Bu kesimin kime oy vereceği hala belli değil. Daha önce de değerlendirdiğimiz gibi AKP’ye veya gidişata duyulan tepki otomatik olarak diğer partilere gidecek oylara dönüşmüyor. Gençlerdeki durum da aynı. Fakat geçmişten de gördüğümüz, gençlik ibresini kime, nereye döndürürse ülkenin o yönde ilerlediği. Gençlerin emek ve becerilerinin karşılığını alacağı, dünyaya entegre, aydınlık bir gelecek dileğiyle yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun!”