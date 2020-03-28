Geniş bir karantinaya ihtiyaç var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüsüyle mücadelede herkes için karantina kararı alınmasını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle: “İçişleri Bakanlığı 22 Mart 2020 tarihli genelgesiyle, valiler eliyle 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarla, kronik hastalıkları olanların sokağa çıkmalarını ülke genelinde yasaklamıştır. Ama sokağa çıkmaları yasaklanmayanların, akşam eve döneceklerini düşünmemiştir. İktidar maalesef bu güne kadar salgın ile ilgili önlem almakta önemli zafiyetler göstermiştir. Testlerin yaygınlaştırılmasındaki gecikmeler, sınırların kapatılmasındaki gecikmeler, ulaşım kısıtlamalarındaki gecikmeler bunlara örnek verilebilir. Bu bağlamda, Sayın Erdoğan’ın 27 Mart 2020 tarihinde açıkladığı 7 maddelik yeni önlemler dizisi de tek başına yeterli değildir. Bugün geldiğimiz noktada; geniş, yaygın ve etkin bir sokağa çıkma yasağı ve karantina ihtiyacı olduğu açıktır. Bu sorunu “Evde Kal Türkiye” gibi kampanyalarla; vatandaşlarımızın kendi irade ve inisiyatiflerine bırakarak ve ayrıca vatandaşlara iş ve gelir güvencesi sağlamadan kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir.”