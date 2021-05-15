Getir sandığı, helalleşelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan “helallik” istemesine cevap veren muhalefet parti liderleri, “Sandıkta helalleşelim” teklifinde bulunarak, Erdoğan’a erken seçim çağrısı yaptılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronavirüs kısıtlamalarından ötürü sıkıntıya düşen halktan “helâllik” istemesi siyaseti hareketlendirdi.

dw Türkçe’nin haberine göre, ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a “Helâlleşelim kesinlikle” cevabını verdi, erken seçim çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu, #HemenSeçim hashtag’ine yer verdiği sosyal medya paylaşımında, “Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!” ifadelerini kullandı.

KORKMA, GETİR SANDIĞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Erdoğan’ı sandığa dâvet etti. “Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin, ama siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helâlleşir” diyen Akşener, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrısında şunları kaydetti: “Madem helâlleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helâlleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helâlleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helâlleşelim.”

Veda vakti geldiğini anladınız

Siyasette tansiyonu yükselten “helâllik” tartışmasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Twitter paylaşımında, “Sayın Erdoğan, helâllik istediğinize göre siz de iktidara veda vaktinin geldiğini anladınız” ifadelerine yer veren Davutoğlu, “Evet, sandık Gelecek, halk kötü yönetimin faturasını kesecek ve siz gideceksiniz. Liyakatli kadrolar Gelecek, halkın yüzü yeniden gülecek” sözlerini kaydetti.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da Erdoğan’ın “helâllik” istemesine erken seçim çağrısı yaparak tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında, “Tüm ikazları gözardı ederek ülkeyi yoksulluğa mahkûm edenlerin tek yapacağı iş erken seçim kararı alıp ülkenin önünü açmaktır” ifadelerine yer veren Yeneroğlu, “Ülkeyi bu hale getirip helâllik istemek milletle alay etmektir” sözleriyle de sitem etti.

#HelalEtmiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısıtlamalardan etkilenen kişilerden ‘helâllik’ istemesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar “#HelalEtmiyorum” etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 17 günlük kısıtlamadan etkilenen vatandaşlardan ‘helâllik’ istedi. “Her türlü desteği vermenin gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullanan Erdoğan’ın “Buna rağmen sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden hellalik istiyoruz” açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya kullanıcıları ‘helal etmedi’

Sosyal medyada “#HelalEtmiyorum” ve “#HemenSeçim” etiketi gündem oldu. Kısa süre içerisinde atılan “#HelalEtmiyorum” etiketiyle Twitter’da yapılan paylaşım sayısı 100 binler oldu. Kullanıcılar kendi gerekçeleriyle Erdoğan’a haklarını helâl etmediklerini belirtti.

Yüksek sesle erken seçim isteyin



Cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla bu çağrılara destek verdi. Twitter hesabı üzerinden, “Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3,5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar?” sorusunu yönelten Demirtaş, “Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP teşkilâtı ile bayramlaşma programında, salgınla mücadele kısıtlamalarından etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını söyleyerek, “Ancak buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz” demişti.