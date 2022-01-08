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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Gübre lobisi oluştu

08 Ocak 2022, Cumartesi 20:57
SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, son dönemlerde gübre fiyatlarının fahiş oranlarda artması çiftçiyi zorlayan en önemli sorun haline geldiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye “Geçtiğimiz yıl tonu 1800 TL’den satılan üre gübresinin bugün 16.000 TL’ye satılmasının sebepleri nelerdir? Bu fahiş fiyat artışlarını nasıl açıklıyorsunuz?” diye sordu.

Türkiye’nin, TÜİK verilerine göre 2021 ilk 10 ayında toplam 2 milyon 221 bin ton üre gübresi ithal ederken, ithal edilen üre gübresinin ortalama ton fiyatı ise 344 dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Karaduman, “Pandemi, kur artışları ve yurt dışı piyasalar gerekçe gösterilerek ortalama 344 dolardan ithal edilen üre gübresinin, çiftçiye bin doların üstünde bir fiyatla satılması, Bakanlığınız bünyesinde çiftçiyi kazanç kapısı olarak gören bir gübre lobisinin olduğuna işaret etmektedir. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünüzün bağlı olduğu bakan yardımcınızın gübre firmasıyla doğrudan bağlantılı olduğu ve bu durumun çiftçiye satılan gübre fiyatlarını belirlediğine dair hususlar ulusal basında yer almıştır” dedi.

Ankara - Recep Gören

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