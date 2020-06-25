Güçlü Meclisle ülkeyi buluşturacağız

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyeti Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, Celal Bayar Köşkü’nde ziyaret etti.

Yaklaşık olarak bir saat süren ziyarette Genel Başkan Aksakal, Genel Başkan Uysal ile Siyasî Partiler, Milletvekili ve Yerel Yönetim Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulu Kuruluş Kanunlarında değişiklikler” konusunda hazırladıkları “DSP Önerileri” çalışmasını paylaştı. Uysal, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra “Demokrasi vurgusu zannederim hepimizin, tüm siyasi partilerin ortaklaşa hemfikir oldukları bir konu. Yıllardır adeta kangren haline gelmiş Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları hakkında çok ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Partimizin de bu konuda çalışmaları devam ediyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile daha güçlü ve dinamik bir Meclis ile inşallah Türkiye’mizi buluşturacağız. Sizin şahsınızda DSP’ye de milletimiz adına demokrasi adına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Ankara – Fatih Karagöz