Güdümlü yargı adalet dağıtamaz

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Meclis’e sunulan 6. Yargı paketine tepki gösterdi.

Yeneroğlu, “Kamu yararı amacıyla değil, kötü niyetle veya günü kurtarma amacıyla hazırlanan yargı paketleri 6’ya değil 666’ya da ulaşsa adalet adına fayda etmez. İktidarın güdümlü yargısının adalet dağıtması mümkün değildir.” İktidarın yargıyı kontrol altına alarak bir araç olarak kullanmaya çalışmasının acı örneklerini her gün görüldüğünü ifade eden Yeneroğlu, “İktidar, yargı organını bağımsız kılacak yapısal reformları yapmak bir yana, bağımsız yargının adını bile anmıyor. İktidarın yargıyı tamamen avcuna alma çabası içerisinde olduğunu ortaya koyması ibretliktir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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