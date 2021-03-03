Gül: Önemli olan uygulayıcıların sahip çıkması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gül, “İnsan Hakları Eylem Planı’nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak. Vatandaşımızın her alanda olumlu etkisini hissedeceği bir süreç, en önemlisi uygulamacıların sahip çıkması. İnsan Hakları Eylem Planı sadece mahkemelere, hâkim ve savcılara değil, her alanla ilgili kamuya verilen bir hatırlatma. Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddî eleştirileri dikkate alacağız. (Siyasî partiler ve seçim mevzuatında değişiklik) Barajın da artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum” dedi.

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