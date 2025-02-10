Gültekin Uysal duyurdu: 2028’de DP’nin cumhurbaşkanı adayıyım

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cine 1 TV’de katıldığı bir televizyon programında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayı olacağını açıkladı.

Uysal, adaylığını açıklarken Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasî, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, Demokrat Parti’nin köklü geçmişine vurgu yaptı. Ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Uysal, “Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği köklü değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım” dedi. Haber Merkezi

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