"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Güncelleme ihtiyacı var

29 Temmuz 2019, Pazartesi 21:48
AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık, ancak bu ihtiyaç sadece kadroların değişimiyle yetinerek karşılanabilecek bir ihtiyaç değil” dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Yeni Şafak’ta “(...) Güncelleme, aslında AK Parti’yi AK Parti yapan temel ilke, değer ve tarzdan kopmayı değil, bilakis onlara yeniden dönmeyi gerektiriyor. Sorun o ilkelerde değil, AK Parti’nin zamanla o ilkelerden uzaklaşmasındadır. Önceki seçimlerden birinde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan parti kadrolarında oluşan bir ’metal yorgunluğu’ olarak teşhis etmişti bu uzaklaşmayı ve çözüm olarak bu yorgunluk izlerinin görüldüğü kadroları tasfiye etme yoluna girilmişti” ifadelerini kullandı.

Etiketler: yasin aktay, akp
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 kayıptan 4’ü bulundu

    Bu nasıl anlaşma?

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yeni başlangıç mesajı

    İdlib'deki çatışmalardan kaçanlar Türkiye sınırına geliyor

    Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü

    İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

    Rusya: AB Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmalıyor

    15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

    Ucube sistem

    ‘Güvenli bölge’ tartışması

    Onlar Müslüman değil mi?

    TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

    KKTC'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

    İdlib'de 1 haftada ölen sivil sayısı 115'i aştı

    İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi!

    İran ile İngiltere arasındaki tanker krizinde son durum?

    Kazaların çoğunluğu ''hız'' kaynaklı

    Zehirlendi mi?

    Amazonlar'daki tahribat endişelendiriyor

    Düzce'de son cesede de ulaşıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adalet, er ya da geç gelecek
    Cevher İLHAN

    “Ucûbe sistem”in çöküşünün tescili
    Yeni Asya'dan Size

    12 sayfaya inerken
    Faruk ÇAKIR

    Malezya Başbakanı’ndan doğru tesbit
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Risale-i Nur’dan nasıl istifade ederiz?
    Genel

    Said Nursî diyor ki: Demokrat olun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İlk düğme yanlış iliklenince
    Risale-i Nur'dan

    Şöhret, ayn-ı riya ve zehirli bir baldır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mısır’ı kazanmak veya kaybetmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.