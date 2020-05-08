Hani ekonomi uçuşa geçecekti?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “İktidarın üst üste tekrarladığı yanlışlar yüzünden ülke neredeyse İran’a, Venezuela’ya dönüşmek üzere” dedi.

“Vatandaşa, üreticiye, sanayiciye, ticarete, üretmeyen tüketen, tükettiğini ithal eden Türkiye’nin tamamına bu hafta dolardan büyük bir darbe indi” diyen Türkkan, doların 7 lirayı aştığını dile getirdi. Doların her durumda Türkiye’de yükselişinin devam ettiğini söyleyen Türkkan, Türkiye’nin tamamen sistemsel bir açmaza girdiğini iddia etti. Türkkan, doların “hükümetin elinde patladığını” ileri sürerek, şöyle konuştu: “Hani başkanlık sistemi geldiğinde ekonomi yükselişe geçecekti? Hani 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi içine girecektik? Oysa şu an bırakın 2023’ü 2013’ü bile mumla arıyoruz. Neydi 2013’te milli gelirimiz? Tam 12 bin 500 dolardı. 2019 yılında kişi başı millî gelir 9 bin 127 dolara düştü. Bugün ise millî gelirimiz ortalama 7 bin 200 dolar. Esas korkunç olanı ise herkesin bildiği bir gerçeğe göre Türkiye ekonomisi bu sene yüzde 5 küçülecek. Yani biraz daha fukaralaşacağız. Sene sonu millî gelirimiz 6 bin 848 dolar olacak. Bu da en iyi tahmine göre.”